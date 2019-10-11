СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-11T08:47:52+03:00

На трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» ГИБДД проводит массовую проверку водителей на трезвость Фото: Татьяна Коркина

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В пятницу 11 октября на автодороге Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» сотрудниками ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет проведено профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на трезвость.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, рейд направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на автодорогах и осознания неотвратимости наказания.

Водителей просят относиться с пониманием к рейду и сохранять спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU