2019-10-11T07:56:18+03:00
Общество

Прокуратура требует закрыть полигон ТБО в районе аэродрома в Нижневартовске

Птицы на свалке несут опасность для полетов
Алена Кульмухаметова
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Прокуратура требует закрыть полигон ТБО в районе аэродрома в Нижневартовске. Фото с сайта pixabay.comПрокуратура требует закрыть полигон ТБО в районе аэродрома в Нижневартовске. Фото с сайта pixabay.com
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Сургутская транспортная прокуратура направила в Нижневартовский городской суд исковое заявление о запрете эксплуатации «Полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления г.Нижневартовск».

Причиной иска послужила работа активистов «Зеленого Фронта». Они заявили о нарушениях законодательства о безопасности полетов при размещении ООО «Коммунальник» отходов в районе приаэродромной территории аэропорта Нижневартовска.

По данным экоактивистов, еще в 2015 году определением суда ХМАО-Югры были удовлетворены требования Сургутского транспортного прокурора к ООО «Коммунальник» и администрации Нижневартовска об обязании последних в течение 6 месяцев прекратить размещение отходов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц, в полосе воздушных подходов на удалении 30 километров от контрольной точки аэродрома Нижневартовск на полигоне по утилизации и захоронению отходов. Кроме того, согласно определения суда необходимо было ликвидировать с полигона ранее размещенные отходы, способствующие массовому скоплению птиц.

Но «Коммунальник» переоформил лицензию, исключив из нее отходы, которые запрещено размещать по решению суда.

Несмотря на это, в ходе проведенной проверки был установлен факт приема на данном полигоне отходов с канализаций, мусор из офисов. Также выяснилось, что стаи птиц так и остались на свалке.

Между тем 4 июля 2019 года приказом Федерального агентства воздушного транспорта приаэродромной территории установлен запрет на размещение полигонов ТКО и др. объектов.

Из-за скопления птиц создается реальная угроза для полетов воздушных судов, не единична для Югры. Ранее были воздушные инциденты в Сургуте. Это стало поводом для уточнения ситуации в Нижневартовске, где и ранее на полигоне были выявлены многочисленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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