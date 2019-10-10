СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-10T16:19:28+03:00

Волонтеры из Ханты-Мансийска собрали более 1000 подписей за идею создания приюта для бездомных животных. Фото с сайта pixabay.com

Голосование продолжилось и после акции

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Волонтера общественного движения «Ковчег» из Ханты-Мансийска собрали более тысячи подписей горожан, поддерживающих идею создания в столице округа приюта для бездомных животных. Об этом сообщает портал «Открытые НКО».

Тема создания приюта для бездомных животных поднимается в Ханты-Мансийске регулярно. В очередной раз вопрос был поднят в ходе проведенной движением акции, приуроченной к Всемирному дню животных.

Впрочем, голосование продолжилось и после акции. По последним данным «Ковчега», подписи в поддержку создания приюта оставили более 1 000 хантымансийцев.

Отметим, на попечении «Ковчега» сегодня находятся десятки животных, которым волонтеры движения ищут новых хозяев. Все они стерилизованы, привиты, имеют ветеринарные паспорта. Кроме того, для собак организованы курса тренировок по программе «Человек собаке друг», разработанной проектом «Ликбез».

Подробнее ознакомиться с деятельностью движения можно на странице «Ковчега» в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU