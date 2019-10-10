2019-10-10T08:53:13+03:00
Общество

Ханты-Мансийск получил паспорт готовности к отопительному сезону 2019-2020 года

Объекты коммунального хозяйства встретили зиму во всеоружии
Алена Кульмухаметова
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Ханты-Мансийск получил паспорт готовности к отопительному сезону 2019-2020 года. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскаХанты-Мансийск получил паспорт готовности к отопительному сезону 2019-2020 года. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийска
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Все предприятия жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийска прошли проверку готовности к отопительному сезону. Соответствующий паспорт готовности к осенне-зимнему периоду выдан городу Северо-Уральским управлением Ростехнадзора 9 октября.

В администрации города отметили, для того чтобы объекты коммунального хозяйства встретили зиму во всеоружии направлено почти 344,6 миллионов рублей.

Добавим, паспорт – главный документ для ресурсоснабжающих организаций, подтверждающий надежность работы объектов и оборудования, готовность персонала к выполнению текущих и оперативных действий в период максимально низких температур.

Напомним, что батареи во всех учреждениях социальной сферы города нагрелись уже в первый день осени, а в квартиры горожан тепло начало поступать 10 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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