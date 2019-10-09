2019-10-09T16:50:28+03:00
Общество

В Нижневартовске 99-летней бабушке вручили паспорт

Пенсионерка переехала к дочери с Украины
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске 99-летней бабушке вручили паспорт. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Нижневартовске 99-летней бабушке вручили паспорт. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Начальник отдела по вопросам миграции городской полиции Нина Чаленко приехала в гости к 99-летней пенсионерке, чтобы вручить ей паспорт гражданина Российской Федерации.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, Нина Емельяновна родилась и всю жизнь прожила на территории Украины, а после, уже в солидном возрасте, ей пришлось покинуть родные края и переехать в Нижневартовск к дочери.

Старушка обратилась в отдел по вопросам миграции для оформления необходимых документов, дающих право на проживания на территории Российской Федерации. Сотрудники полиции с пониманием отнеслись к женщине столь преклонного возраста. В кратчайшие сроки она была принята в число граждан Российской Федерации. Начальник отдела по вопросам миграции в торжественной обстановке пожелала долголетия, крепости духа, здоровья и вручила документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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