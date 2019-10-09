СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-09T13:59:53+03:00

В Новоаганске для детей установили новую игровую площадку. Фото из архива Фото: Татьяна Коркина

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Новый игровой комплекс построили на улице Центральной в поселке Новоаганск Нижневартовского района.

В местной администрации отметили, что все конструкции выполнены из качественных и современных материалов. Отдельное внимание уделено безопасности – покрытие площадки травмобезопасное.

Открытие данного игрового комплекса – это еще один пример реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Кроме того, в скором времени по улице Мира в Новоаганске появится аналогичная игровая зона. Также власти планируют провести благоустройство и реконструкцию всех уже имеющихся в поселении детских площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU