В Новоаганске для детей установили новую игровую площадку
Новый игровой комплекс построили на улице Центральной в поселке Новоаганск Нижневартовского района.
В местной администрации отметили, что все конструкции выполнены из качественных и современных материалов. Отдельное внимание уделено безопасности – покрытие площадки травмобезопасное.
Открытие данного игрового комплекса – это еще один пример реализации программы «Формирование комфортной городской среды».
Кроме того, в скором времени по улице Мира в Новоаганске появится аналогичная игровая зона. Также власти планируют провести благоустройство и реконструкцию всех уже имеющихся в поселении детских площадок.
ИСТОЧНИК KP.RU