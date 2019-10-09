2019-10-09T13:50:47+03:00
Общество

Сертификаты допбразования пользуются большим спросом у вартовчан

Именной документ рассчитан на детей в возрасте от 5 до 18 лет
Алена Кульмухаметова
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Сертификаты допбразования пользуются большим спросом у вартовчан. Фото с сайта pixabay.comСертификаты допбразования пользуются большим спросом у вартовчан. Фото с сайта pixabay.com
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Директор департамента образования Эдмонд Игошин на заседании совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в Нижневартовске рассказал о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках услуг социального обслуживания населения, дошкольного образования и дополнительного образования детей.

Так, в 2018 году выдано 4670 сертификатов дополнительного образования. Это именной документ, который рассчитан на детей, проживающих в Нижневартовске в возрасте от 5 до 18 лет. Он может быть использован на оплату услуг дополнительного образования.

Также внедрено 100 сертификатов летнего отдыха. Напомним, Нижневартовск в этом году стал первым городом в Российской Федерации, который реализовал проект «Персонифицированное финансирование летнего отдыха». На базе средней школы №34 было сформировано четыре отряда по 25 человек в каждом: научно-технический «Путешествие во времени», театрально-языковой «Summer Camp», интеллектуальный «Школа спецагентов» и оздоровительный «Яркие каникулы блогера». Мероприятия были реализованы в рамках национального проекта «Образование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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