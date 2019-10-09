Эксперты высоко оценили качество ремонта дорог в Сургуте

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-09T13:40:44+03:00

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В Сургут с рабочим визитом прибыли представители Уралуправавтодора, который входит в состав дорожного агентства «Росавтодор». Федеральные эксперты проверили городские дороги, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По данным городской администрации, на сегодняшний день ремонт закончен на 11 объектах. Общая площадь выполненных работ достигает 300 тысяч квадратных метров. На завершающей стадии находятся работы на улицах Гагарина, Рабочая и Республики. Их планируется завершить до 31 октября.

За качеством укладки асфальта следит специально созданная рабочая группа, в которую вошли представители администрации Сургута, городской Думы, сотрудники ГИБДД, дорожной службы и общественных организаций. Ранее рабочая группа утвердила перечень участков дорог, подлежащих ремонту, с учетом износа, аварийности и требований федеральной программы.

Впервые по национальному проекту в Сургуте не только ремонтируют, но и строят новые дороги. Прокладывают участки от ул. Университетской до ул. 30 лет Победы и на ул. Геологической. Улица Маяковского – одна из самых долгожданных: ее строительство началось еще в 2016 году, но было заморожено из-за неучтенных сетей. Сейчас проект отправлен на доработку. Окончание работ запланировано на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU