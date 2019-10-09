2019-10-09T13:02:35+03:00
Происшествия

Югорчанин по пути в магазин совершил кражу

Мужчина стянул с полки электроинструмент
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин по пути в магазин совершил кражу. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреЮгорчанин по пути в магазин совершил кражу. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Накануне в дежурную часть полиции Советского района поступило заявление о краже электроинструмента.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Советского установлен подозреваемый в краже 58-летний местный житель.

Стражи порядка выяснили, что, распив спиртные напитки у себя дома в поселке Пионерский, мужчина решил продолжить и собрался в гости к своему знакомому в соседний поселок. По пути он зашел в продуктовый магазин в поселке Малиновский за алкоголем. Но, как оказалось, в магазине шел ремонт, на одной из полок он увидел шуруповертт и решил присвоить его себе. Ущерб строительной компании составил на сумму более 16 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении югорчанина возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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