СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-09T12:53:09+03:00

В Ханты-Мансийске установят новые контейнеры для мусора с крышками. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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На днях 409 специализированных контейнеров для мусора были закуплены администрацией Ханты-Мансийска для нужд города.

Одной из главных причин обновления мест сбора коммунальных отходов на придомовых территориях, послужили частые жалобы жителей города в социальных сетях о том, что нынешние мусорные баки устарели, а некоторые не оборудованы крышкой, из-за чего сильный ветер порой просто раскидывает мусор по двору.

- Мы приобрели пластиковые евроконтейнеры цвета графит объемом 1000 литров. Они открываются с помощью ножной педали, оборудованы крышкой и колесами для быстрого перемещения. Это облегчит труд работников коммунальных служб, да и самим горожанам выбрасывать мусор станет проще, - прокомментировал ситуацию заместитель директора департамента городского хозяйства Евгений Калашников.

Плюс ко всему изготовители утверждают, что изделия устойчивы к перепадам температур. По словам поставщика, подобные контейнеры уже используются в Чите, где очень суровые зимы — механизмы ни разу не подвели. В техническом паспорте указано, что баки можно использовать до -50 градусов по Цельсию.

До конца года, во всех районах города, места для накопления твердых коммунальных отходов будут обновлены и оборудованы дополнительными контейнерами.

ИСТОЧНИК KP.RU