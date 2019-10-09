Полмиллиона рублей в минувшие сутки перевели мошенникам жители Югры
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 12 фактов мошенничества и краж с банковских карт.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, жители Нижневартовска, Нягани, Мегиона, Когалыма, Белоярского, Советского, Сургутского, Березовского, Октябрьского районов перевели злоумышленникам более 540 тысяч рублей. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали услуги финансовых организаций.
Так, 27-летняя жительница Березовского района в попытке приобрести фен на сайте бесплатных объявлений лишилась более 14 тысяч рублей, которые она перевела на счет «продавца».
Автолюбители из Сургутского и Советского районов лишились в общей сложности 42 200 рублей, приобретая запчасти для своих авто. В первом случае югорчанка нашла объявление о продаже выхлопной б/у трубы на автомашину «Ниссан Мурано» в социальной сети. Житель Советского района хотел приобрести автомобильный двигатель внутреннего сгорания на сайте «Motor KPP96».
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU