2019-10-09T12:44:55+03:00
Общество

Полмиллиона рублей в минувшие сутки перевели мошенникам жители Югры

Преступления совершены дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
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Полмиллиона рублей в минувшие сутки перевели мошенникам жители ЮгрыПолмиллиона рублей в минувшие сутки перевели мошенникам жители ЮгрыФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 12 фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, жители Нижневартовска, Нягани, Мегиона, Когалыма, Белоярского, Советского, Сургутского, Березовского, Октябрьского районов перевели злоумышленникам более 540 тысяч рублей. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали услуги финансовых организаций.

Так, 27-летняя жительница Березовского района в попытке приобрести фен на сайте бесплатных объявлений лишилась более 14 тысяч рублей, которые она перевела на счет «продавца».

Автолюбители из Сургутского и Советского районов лишились в общей сложности 42 200 рублей, приобретая запчасти для своих авто. В первом случае югорчанка нашла объявление о продаже выхлопной б/у трубы на автомашину «Ниссан Мурано» в социальной сети. Житель Советского района хотел приобрести автомобильный двигатель внутреннего сгорания на сайте «Motor KPP96».

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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