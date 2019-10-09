2019-10-09T12:38:00+03:00
Общество

Главный архитектор Югры покидает свой пост

На странице в соцсети он поблагодарил своих коллег
Алена Кульмухаметова
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Главный архитектор Югры покидает свой постГлавный архитектор Югры покидает свой постФото: Татьяна Коркина
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В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа вновь кадровые перестановки. Свой пост покидает директор окружного департамента строительства Андрей Кривуляк.

Об этом стало известно из поста на его странице в instagram.

- Дорогие друзья! С 10 октября покидаю пост директора депстроя Югры — главного архитектора. Пришло время новых начинаний. Департамент строительства Югры останется одним из важных этапов моей жизни. Я благодарю коллег, друзей и партнеров за бесценный опыт работы в кругу единомышленников — написал на странице Андрей Кривуляк.

Напомним, что в должности главного архитектора он был с августа 2018 года. Причины, побудившие его покинуть пост, не называются.

С 11 октября исполнять обязанности руководителя департамента строительства ХМАО будет Галина Коновалова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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