Главный архитектор Югры покидает свой пост

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-09T12:38:00+03:00

На странице в соцсети он поблагодарил своих коллег

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В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа вновь кадровые перестановки. Свой пост покидает директор окружного департамента строительства Андрей Кривуляк.

Об этом стало известно из поста на его странице в instagram.

- Дорогие друзья! С 10 октября покидаю пост директора депстроя Югры — главного архитектора. Пришло время новых начинаний. Департамент строительства Югры останется одним из важных этапов моей жизни. Я благодарю коллег, друзей и партнеров за бесценный опыт работы в кругу единомышленников — написал на странице Андрей Кривуляк.

Напомним, что в должности главного архитектора он был с августа 2018 года. Причины, побудившие его покинуть пост, не называются.

С 11 октября исполнять обязанности руководителя департамента строительства ХМАО будет Галина Коновалова.

ИСТОЧНИК KP.RU