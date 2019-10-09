2019-10-09T11:53:16+03:00
Общество

В Югре стартовал конкурс микрофильмов и фотографий

Можно подать заявку на участие в специальной детской номинации
Алена Кульмухаметова
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В Югре стартовал конкурс микрофильмов и фотографий. Фото с сайта pixabay.comВ Югре стартовал конкурс микрофильмов и фотографий. Фото с сайта pixabay.com
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Открытые конкурсы микрофильмов и фотографий «О будущем подумаем сегодня» в рамках XVIII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» начинает приём заявок.

По данным организаторов, допущенные микрофильмы и фотографии по основной теме конкурса «О будущем подумаем сегодня» размещаются на официальном сайте МФКД «Дух огня» для проведения интернет-голосования.

Хронометраж микрофильма не должен превышать трёх минут. Виды, формы, жанры работ не ограничиваются. Микрофильм предоставляется на электронном носителе (флэш-карты, DVD) и с помощью электронного адреса в формате MP4.

Фотосерии принимаются объемом 7–10 работ и одиночные снимки, не более 5 фотографий от одного автора или группы авторов (серия считается как одна работа) на электронном носителе (флэш-карты, DVD) по следующим техническим требованиям: максимальный объём загружаемой фотографии — 3 Мб; рекомендуемый размер — 1024x768 пикселей; разрешение не менее 300 dpi.

Кроме того, можно подать заявку на участие в специальной детской номинации в конкурсе с темой «Мир глазами детей» в 2-х возрастных категориях с 6 до 11 лет, с 12 до 16 лет. Церемония награждения пройдёт в рамках проекта «Читалкин «Маленькое кино» 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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