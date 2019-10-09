2019-10-09T10:57:18+03:00
Общество

Между Лямино и Сытомино готовятся строить понтонный мост

На следующей неделе на берег реки пригонят спецтехнику
Алена Кульмухаметова
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Между Лямино и Сытомино готовятся строить понтонный мост. Фото с сайта администрации Сургутского районаМежду Лямино и Сытомино готовятся строить понтонный мост. Фото с сайта администрации Сургутского района
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На подъезде к Ляминой и Сытомино в Сургутском районе начались подготовительные работы к установке сезонной переправы через реку Лямин.

По информации местной администрации, постепенно к берегу стягивается необходимая тяжелая техника, завозятся строительные материалы.

– К 15 октября вся необходимая для установки переправы техника будет на обеих берегах реки Лямин. Это и трактора, и экскаваторы, самосвалы. Так же будет завезен грунт для отсыпки. Планируется замена элементов на переправе в целях ее укрепления, – рассказал заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков, – кроме того, администрация Сургутского района заключила соглашение с Центром медицины катастроф. При необходимости оказания срочной медицинской помощи жителям поселений, их доставка на «большую землю» будет осуществляться вертолетом.

По мнению специалистов, этот комплекс мер позволит понтонной переправе выдержать осенний ледостав. По распоряжению главы района Андрея Трубецкого, в поселениях пополнили запасы нефти для котельных – топлива должно хватить на месяц. Кроме того, в местные магазины завезены продукты, дополнительно транспортируются товары народного потребления. В медицинских организациях имеются все необходимые медикаменты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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