СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-09T10:43:59+03:00

Директору фирмы из Нижневартовска грозит штраф за долги по зарплате. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Двум сотрудницам директор коммерческой фирмы из Нижневартовска не желал добровольно выплачивать зарплату. Женщины обратились в правоохранительные органы.

По информации следственного комитета Югры, директор общества с ограниченной ответственностью, имея реальную возможность для погашения задолженности по заработной плате, в период с января по май 2019 года не выдал двум работницам свыше 160 тысяч рублей заработной платы.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и возмещение причиненного материального ущерба потерпевшим.

Руководителю грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU