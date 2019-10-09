2019-10-09T10:33:38+03:00
Общество

В Сургутском районе летнюю базу отдыха перестраивают под круглогодичный лагерь для детей

Сейчас база работает для взрослого населения
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе летнюю базу отдыха перестраивают под круглогодичный лагерь для детей. Фото с сайта администрации Сургутского районаВ Сургутском районе летнюю базу отдыха перестраивают под круглогодичный лагерь для детей. Фото с сайта администрации Сургутского района
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В сельском поселении Лямина Сургутского района завершается первый этап капитального ремонта бывшей турбазы. Объект планируется использовать в качестве круглогодичного лагеря для детей.

По данным местной администрации, сейчас проходит обновление электропроводки всего объекта. Работы также ведутся сразу в нескольких домиках. До конца этого года здания утеплят, заменят фасад и кровлю. Ремонт расчитан на два года.

В прошлом база отдыха в Ляминой принадлежала ООО «Газпром переработка». Районная администрация по инициативе главы муниципалитета Андрея Трубецкого вышла на компанию с предложением взять на баланс данный объект. Стороны договорились о передаче комплекса и уже в 2019 году там начался капитальный ремонт.

На сегодняшний день база не закрыта, она работает по заявкам, но только для взрослого населения. Она представляет интерес, например, для рыбаков и охотников. Детские группы принимают только на один день, когда проводят туристические слеты или другие мероприятия на открытом воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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