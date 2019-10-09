2019-10-09T10:01:59+03:00
Происшествия

Полицейские Югры задержали пиромана, который оставил без жилья 157 человек

Он поджег семь многоквартирных дома и автомобиль
Алена Кульмухаметова
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Оставил без жилья 157 человек: полицейские Югры задержали пиромана. Фото с сайта pixabay.comОставил без жилья 157 человек: полицейские Югры задержали пиромана. Фото с сайта pixabay.com
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Сотрудниками уголовного розыска Нефтеюганского района при взаимодействии коллег из полиции ХМАО – Югры задержали подозреваемого в серии поджогов двухэтажных деревянных многоквартирных жилых домов поселка Пойковский, а также одного автомобиля.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в результате пожаров, произошедших с февраля по сентябрь этого года, полностью уничтожены два жилых дома, в которых находилось 48 и 16 квартир соответственно. Своего имущества лишились 157 человек, которые в настоящее время расселены в маневренный фонд в поселке Пойковский или проживают у родственников. Еще 5 домов выгорели частично и в настоящее время восстановлены. Предварительный ущерб от действий злоумышленника составляет не менее 10 миллионов рублей.

Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников правоохранительных органов по эвакуации людей, среди которых было 50 несовершеннолетних, жертв удалось избежать.

Следователями возбуждено 8 уголовных дел, которые будут соединены в одно производство.

Полицейские установили личность подозреваемого. Он пытался скрыться на поезде, но был снят на станции Краснодар сотрудниками полиции Нефтеюганского района. В настоящее время он доставлен в Нефтеюганский район, и ему избрана мера пресечения в виде ареста.

По имеющейся информации, неработающий ранее судимый местный житель в момент совершения противоправных деяний находился в состоянии алкогольного опьянения. Предварительное расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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