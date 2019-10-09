Сургутянам предлагают заранее «переобуть» автомобили

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-09T09:44:56+03:00

Через неделю в городе выпадет снег

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Снежный покров ожидается в Сургуте в ночь на 16 октября. По данным синоптиков снег будет идти не менее суток. Температура воздуха с минус трех градусов опустится до минус пяти.

Такая погода установится ненадолго. Снег растает в ближайшие пару дней. Плюсовые температуры воздуха еще порадуют некоторое время сургутян.

Госавтоинспекторы рекомендуют автовладельцам сменить летнюю резину на зимнюю, чтобы избежать празднования «Дня жестянщика». Отметим, что разумное решение пораньше «переобуть» свой автомобиль позволит избежать очередей у шиномонтажных мастерских.

Добавим, что сегодня в Сургуте достаточно теплая, без осадков погода с южным ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU