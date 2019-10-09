В Ханты-Мансийске назвали главную причину распространения бешенства среди животных
Более двух трети всех домашних животных в Ханты-Мансийске не получают обязательную вакцинацию. Халатность людей является главной проблемой в вопросе заражения бешенством. Об этом заявили в администрации города.
Силами муниципальных предприятий проводятся мероприятия по уменьшению вероятности заражения людей и здоровых животных опасным вирусом. Для этого коммунальными службами регулярно производится очистка территории Ханты-Мансийска с последующим проведением барьерной дератизации и дезинсекции в городе и примыкающих к нему лесов. Регулярно отлавливают бродячих животных, которых передают в пункт передержки.
Но при этом остро стоит вопрос ответственности хозяев питомцев, которые живут в районах частной жилой застройки, на дачах, в домах, граничащих с лесом, и игнорируют призывы сделать своим любимцам «защищающий» укол.
ИСТОЧНИК KP.RU