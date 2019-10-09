СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-09T09:14:18+03:00

За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали девять человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Изменить размер текста: A A

Два автобуса и иномарка столкнулись в Когалыме. Пострадали четыре пассажира маршрутки.

По данным Госавтоинпекции ХМАО-Югры, в 13:40 на проспекте Нефтяников, в городе Когалым водитель, управляя автобусом «Нефаз», не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившемся в попутном направлении, на запрещающий сигнал светофора другим автобусом «Нефаз» и автомобилем «Тойота».

В результате дорожно-транспортного происшествия четыре пассажирки 57, 55, 37 лет и пассажир 41 года получили травмы.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 11 – за отказ от медицинского освидетельствования и 6 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU