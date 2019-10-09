СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-09T09:00:32+03:00

В Нефтеюганске воришка прихватил из квартиры ноутбук в сумке и норковую шубу Фото: Татьяна Коркина

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Квартирную кражу раскрыли оперативники из Нефтеюганска. Общая стоимость похищенного составила 125 тысяч рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 35-летний мужчина, находясь в квартире заявителя, похитил ноутбук, сумку от ноутбука и норковую шубу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 38 преступлений, раскрыто 24, из них: убийство, два случая мошенничества, три кражи и три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Раскрыты четыре ранее зарегистрированные кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU