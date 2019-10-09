В Нефтеюганске воришка прихватил из квартиры ноутбук в сумке и норковую шубу
Квартирную кражу раскрыли оперативники из Нефтеюганска. Общая стоимость похищенного составила 125 тысяч рублей.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, 35-летний мужчина, находясь в квартире заявителя, похитил ноутбук, сумку от ноутбука и норковую шубу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По данным ведомства, за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 38 преступлений, раскрыто 24, из них: убийство, два случая мошенничества, три кражи и три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Раскрыты четыре ранее зарегистрированные кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU