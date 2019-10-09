Нетрезвый водитель «Киа» «собрал» во дворе пять авто
Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей произошло накануне вечером в Нижневартовске.
Информация об этом появилась в группе «Дежурный по городу» АТЦ» во «ВКонтакте» накануне в десятом часу вечера.
Фото из соцсети ВКонтакте
- Жукова 12а, Предположительно нетрезвый водитель собрал во дворе 5 машин. Водитель пытался покинуть место ДТП, при этом повредил ещё и припаркованные авто Виновник – госпитализирован, говорится в посте.
Фото из соцсети ВКонтакте
Отметим, что ДТП произошло в 6 микрорайоне города. Водитель «Киа Спортэйдж» «перемахнул» через ограждение на площадке во дворе дома и смял несколько авто. Сначала виновник аварии ударил один автомобиль, но при попытке скрыться с места происшествия, зацепил еще четыре машины.
ИСТОЧНИК KP.RU