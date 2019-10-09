СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-09T08:53:34+03:00

Нетрезвый водитель «Киа» «собрал» во дворе пять авто. Фото из соцсети ВКонтакте

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Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей произошло накануне вечером в Нижневартовске.

Информация об этом появилась в группе «Дежурный по городу» АТЦ» во «ВКонтакте» накануне в десятом часу вечера.

Фото из соцсети ВКонтакте

- Жукова 12а, Предположительно нетрезвый водитель собрал во дворе 5 машин. Водитель пытался покинуть место ДТП, при этом повредил ещё и припаркованные авто Виновник – госпитализирован, говорится в посте.

Фото из соцсети ВКонтакте

Отметим, что ДТП произошло в 6 микрорайоне города. Водитель «Киа Спортэйдж» «перемахнул» через ограждение на площадке во дворе дома и смял несколько авто. Сначала виновник аварии ударил один автомобиль, но при попытке скрыться с места происшествия, зацепил еще четыре машины.

ИСТОЧНИК KP.RU