2019-10-09T08:16:06+03:00
Общество

Югорчане соревнуются в конкурсе событийного туризма

Заявки принимаются до конца октября
Алена Кульмухаметова
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Югорчане соревнуются в конкурсе событийного туризма. Фото с сайта администрации города НижневартовскЮгорчане соревнуются в конкурсе событийного туризма. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Югре продолжается прием заявок на конкурс событийного туризма. По информации организаторов, от участников ждут яркие идеи и предложения о развитии туризма на территории региона. Креативный подход и свежий взгляд приветствуются. Заявки ждут до 28 октября.

Конкурс проходит по следующим номинациям: «Туристское событие Югры 2020 года», «Лидер событийного туризма Югры 2019» и «Лучшее освещение события в 2019 году».

По окончании приема заявок экспертный совет рассмотрит идеи конкурсантов. После чего участников ждет презентация собственных туристских событий. Победителей назовут 8-9 ноября этого года.

Заявки принимаются по электронной почте: KukshinovaMV@admhmao.ru. Копии отправленных заявок, пожалуйста, направляйте на почту: Ismagilov_aa@admsurgut.ru. Телефон для связи: 8 (3476) 35-14-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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