Индустриальный парк в Нижневартовске построят к 2021 году

СЕГОДНЯ 08:04 2019-10-09T08:04:49+03:00

Предприятие сможет перерабатывать от одной до пяти тысяч тонн отходов в год

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Переработка промышленных отходов будет производится в Нижневартовске в Индустриальном парке, строительство которого начнется в 2020 году.

В настоящее время мы находимся на стадии подготовки документации, бизнес-плана, мастер-плана и финансово-экономической модели. Реализация проекта рассчитана до 2021 года. Также мы готовы предоставить площади с оборудованием для резидентов, которые будут применять современные технологии в данном направлении, – рассказал заместитель генерального директора ООО «Региональные грузоперевозки» Владислав Попов.

Отмечено, что предприятие сможет перерабатывать от одной до пяти тысяч тонн отходов в год и использовать их после переработки повторно. Так, в прошлом году в городе было образовано более 500 тонн авторезины. Уже куплено оборудование для ее переработки в резиновую крошку. Установки смогут обрабатывать в сутки около 10 тонн сырья. В дальнейшем его можно использовать, например, для покрытия детских площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU