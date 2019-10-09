Жителям Ханты-Мансийска предлагают поставить прививки

СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-09T07:57:23+03:00

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В окружной столице с начала года зарегистрировано 104 случая заболевания энтеровирусной инфекции, что превышает показатель аналогичного периода в 2018 году.

По данным межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Ханты-Мансийска, самый пик заболеваемости приходится на туристический сезон с июля по сентябрь. Связано это с тем, что большинство людей заражаются энтеровирусными инфекциями будучи в отпуске как на территории России, так и за ее пределами.

Заместитель главного врача по медицинской части окружной клинической больницы Денис Никитин заверил, что тяжелых случаев заражения инфекции зафиксировано не было, и отметил необходимость усиления мер по снижению распространения инфекции.

В частности, речь идет об усиленном дезинфекционном режиме в образовательных организациях города, а также на предприятиях торговли, общепита, торгово-развлекательных и детских комплексах.

Также обсуждена прививочная компания против гриппа, которая, стартовала в Ханты-Мансийске в конце августа. В планах вакцинировать более 42 000 человек, на сегодня привиты уже около 40% от планового показателя. В первую очередь прививаются представители «группы риска»: медицинский персонал, работники сферы образования, водители общественного транспорта, все, чья работа связана с непосредственным контактом с большим количеством людей.

Защиту от гриппа получили более 700 пациентов маломобильных групп населения. Первый транш вакцины – 18000 доз получен и почти израсходован, впереди – еще 2 поставки. К слову, плановый показатель бесплатных вакцин для жителей города возрос по сравнению с прошлым годом почти на 5000 уколов.

ИСТОЧНИК KP.RU