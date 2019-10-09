2019-10-09T07:45:14+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске суд присяжных приговорил к 13,6 годам наркосбытчика

Злоумышленник надеялся на более мягкий приговор
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске суд присяжных приговорил к 13,6 годам наркосбытчика. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Ханты-Мансийске суд присяжных приговорил к 13,6 годам наркосбытчика. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Неудачник-закладчик получил серьезный срок за попытку сбыть наркотики на территории Югры. Мужчине предстоит отбыть длительный срок в колонии строгого режима.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры 32-летний Евгений Масленников признан виновным в покушении на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, осужденный, действуя с неустановленным подельником, в марте 2018 года в Новосибирске купил более 1,5 килограммов синтетических наркотических средств. Наркотики перевозил на автомобиле в Ханты-Мансийск для последующего сбыта, где был задержан при подъезде к городу.

С учетом обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд признал неудавшегося наркосбытчика виновным. Злоумышленнику предстоит провести в колонии строгого режима 13 лет 6 месяцев. Также ему придется выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.

Жалоба осужденного на приговор оставлена апелляционной инстанцией без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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