В Ханты-Мансийске суд присяжных приговорил к 13,6 годам наркосбытчика
Неудачник-закладчик получил серьезный срок за попытку сбыть наркотики на территории Югры. Мужчине предстоит отбыть длительный срок в колонии строгого режима.
По данным прокуратуры ХМАО-Югры 32-летний Евгений Масленников признан виновным в покушении на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Согласно материалам дела, осужденный, действуя с неустановленным подельником, в марте 2018 года в Новосибирске купил более 1,5 килограммов синтетических наркотических средств. Наркотики перевозил на автомобиле в Ханты-Мансийск для последующего сбыта, где был задержан при подъезде к городу.
С учетом обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд признал неудавшегося наркосбытчика виновным. Злоумышленнику предстоит провести в колонии строгого режима 13 лет 6 месяцев. Также ему придется выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.
Жалоба осужденного на приговор оставлена апелляционной инстанцией без удовлетворения.
ИСТОЧНИК KP.RU