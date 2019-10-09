СЕГОДНЯ 07:18 2019-10-09T07:18:37+03:00

Погода в Югре 9 октября: тепло и без осадков Фото: Татьяна Коркина

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В среду 9 октября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11,+16 градусов, местами +4,+9 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11,+13 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем +9, +11 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU