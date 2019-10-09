Погода в Югре 9 октября: тепло и без осадков
В среду 9 октября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11,+16 градусов, местами +4,+9 градусов.
В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11,+13 градусов.
В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем +9, +11 градусов.
В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +9 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU