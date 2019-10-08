2019-10-08T16:02:41+03:00
Происшествия

Сургутян купил права в ларьке и сел за руль

Мужчину задержали автоинспекторы
Алена Кульмухаметова
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Сургутян купил права в ларьке и сел за рульСургутян купил права в ларьке и сел за рульФото: Татьяна Коркина
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Сургутские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который, пользовался поддельным водительским удостоверением.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, во время проверки документов полицейские заподозрили, что мужчина предъявил подложное водительское удостоверение. Сургутянин в этом сразу же сознался.

Злоумышленник пояснил, что купил поддельные права весной этого года в подземном переходе московского метро в одном из ларьков по продаже обложек для документов. Разговорившись с продавцом, мужчина поведал ему, что лишен права управления транспортными средствами, на что ему было предложено приобрести подложный документ с его фотографией, но с чужими данными всего за 30 тысяч рублей. Подозреваемый согласился на сделку и через несколько часов получил «заветные права».

В настоящее время по данному факту возбужденно уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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