Сургутян купил права в ларьке и сел за руль
Сургутские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который, пользовался поддельным водительским удостоверением.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, во время проверки документов полицейские заподозрили, что мужчина предъявил подложное водительское удостоверение. Сургутянин в этом сразу же сознался.
Злоумышленник пояснил, что купил поддельные права весной этого года в подземном переходе московского метро в одном из ларьков по продаже обложек для документов. Разговорившись с продавцом, мужчина поведал ему, что лишен права управления транспортными средствами, на что ему было предложено приобрести подложный документ с его фотографией, но с чужими данными всего за 30 тысяч рублей. Подозреваемый согласился на сделку и через несколько часов получил «заветные права».
В настоящее время по данному факту возбужденно уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».
ИСТОЧНИК KP.RU