2019-10-08T15:49:35+03:00
Общество

После жалоб от жителей Урая на вывоз мусора регоператор установил контроль за контрагентом

Мусорные площадки очищаются постепенно
Алена Кульмухаметова
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После жалоб от жителей Урая на вывоз мусора регоператор установил контроль за контрагентомПосле жалоб от жителей Урая на вывоз мусора регоператор установил контроль за контрагентомФото: Алена Кульмухаметова
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В конце сентября единый регоператор по обращению с ТКО «Югра-Экология» получил несколько жалоб от жителей Урая на переполненные контейнеры и скопившиеся крупногабаритные отходы.

В «Югре-Экологии» отметили, что в Урае региональный оператор работает почти год. Отходы в городе вывозит единственный транспортировщик – ООО «ДЮЖФ», полигон для ТКО находится недалеко от города, эксплуатирует ООО «Экотех». Ранее на работу «ДЮЖФ» жалоб от жителей Урая не поступало.

Для выяснения причин сложившейся ситуации регоператор провел выездную проверку, во время которой город был очищен. Также был организован вывоз крупногабаритного мусора.

- Урай первым в округе приступил к установке новых контейнерных площадок, – отметил руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев, – В реестре добавились новые адреса. И у ООО «ДЮЖФ» прибавилось работы из-за чего и произошел сбой. В течении октября мы берем на контроль качество оказываемых услуг в Урае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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