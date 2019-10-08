Авиарейс «Екатеринбург-Ханты-Мансийск» задержан на три часа по техническим причинам

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-08T12:43:17+03:00

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Утренний рейс «Екатеринбург — Ханты-Мансийск» был задержан более чем на три часа в аэропорту Кольцово по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что борт принадлежит авиакомпании «Ютэйр». Воздушное судно должно было вылететь из Екатеринбурга в Югру в 07:05 по местному времени, но вылет перенесли на 11:29.

Отметим, что в последние несколько месяцев инциденты с самолетами «Ютэйр» возникают технические проблемы. Так, в конце мая, рейс «Сургута-Таджикистан», вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика стабилизатора. После этого командир воздушного судна решил выработать топливо и посадить борт со 134 пассажирами в Сургуте. Никто тогда не пострадал.

19 июля следственный комитет начал проверки по факту двух инцидентов, произошедших в тот день с самолетами «Ютэйр», летевшими из Самары в Сургут, а также из Сургута в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU