СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-08T11:42:17+03:00

Жителей Когалыма приглашают на субботник. Фото из группы "Подсулшано Когалым" в соцсети ВКонтакте

Для этого нужны лишь перчатки

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Экологический субботник организует администрация города Когалым в ближайшую субботу. Принять в нем участие может любой желающий.

По инициативе городской администрации города масштабная «зачистка» пройдет в лесу в районе проспекта Шмидта в сторону лодочной станции. Начало – в 12.00. Место сбора – съезд в сторону лодочной станции.

Организаторы отмечают, что при себе желательно иметь перчатки. Экологическая акция проходит под девизом «Это наш лес и ему нужна наша помощь!». На призыв уже откликнулись участники общественных организаций города.

Отметим, что массовые уборки проходят по всей территории Югры до наступления холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU