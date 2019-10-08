Жителей Когалыма приглашают на субботник
Экологический субботник организует администрация города Когалым в ближайшую субботу. Принять в нем участие может любой желающий.
По инициативе городской администрации города масштабная «зачистка» пройдет в лесу в районе проспекта Шмидта в сторону лодочной станции. Начало – в 12.00. Место сбора – съезд в сторону лодочной станции.
Организаторы отмечают, что при себе желательно иметь перчатки. Экологическая акция проходит под девизом «Это наш лес и ему нужна наша помощь!». На призыв уже откликнулись участники общественных организаций города.
Отметим, что массовые уборки проходят по всей территории Югры до наступления холодов.
ИСТОЧНИК KP.RU