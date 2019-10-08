2019-10-08T11:42:17+03:00
Общество

Жителей Когалыма приглашают на субботник

Для этого нужны лишь перчатки
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Жителей Когалыма приглашают на субботник. Фото из группы "Подсулшано Когалым" в соцсети ВКонтактеЖителей Когалыма приглашают на субботник. Фото из группы "Подсулшано Когалым" в соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Экологический субботник организует администрация города Когалым в ближайшую субботу. Принять в нем участие может любой желающий.

По инициативе городской администрации города масштабная «зачистка» пройдет в лесу в районе проспекта Шмидта в сторону лодочной станции. Начало – в 12.00. Место сбора – съезд в сторону лодочной станции.

Организаторы отмечают, что при себе желательно иметь перчатки. Экологическая акция проходит под девизом «Это наш лес и ему нужна наша помощь!». На призыв уже откликнулись участники общественных организаций города.

Отметим, что массовые уборки проходят по всей территории Югры до наступления холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти полтора миллиона рублей перевели жители Югры мошенникам всего за одни сутки
В Нижневартовске состоится выездной прием граждан
Сургутянка выманила у 25 горожан 40 миллионов рублей
В Советском за ложный донос осудили местного жителя
Житель Урая за кровавую расправу отправится на девять лет в тюрьму
В минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали пять человек
В поселке Агириш регоператор сменил недобросовестного контрагента по вывозу мусора
Сургутяне выбрали для благоустройства «Парк за Саймой»
В минувшие сутки раскрыты кражи в Сургуте и Нижневартовске
В Ханты-Мансийске обсудили доступность среды для маломобильных горожан
Погода в Югре 8 октября: прохладно и сыро
Альфа-Банк запустил сервис безопасных онлайн сделок для бизнеса
В Югорске полицейские раскрыли кражу из гаража пенсионерки