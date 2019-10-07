Фирма из Нижневартовска заплатила налоговой 9 миллионов рублей после ареста семи автомобилей
Долг по налогам в размере девяти миллионов рублей и исполнительный сбор в казну приставам в сумме 660 тысяч рублей оплатила фирма из Нижневартовска после ареста транспорта.
По данным УФССП по Ханты-Мансийскому автономному округу, к ним поступил исполнительный документ о взыскании с ООО «Сибинстрой Плюс» налогов и сборов на общую сумму 9 миллионов рублей. Сумма задолженности добровольно погашена не была. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о регистрационном запрете в отношении семи автомобилей, среди которых «Toyota Land Cruiser» 2018 года выпуска.
Вскоре должник оплатил всю сумму задолженности.
ИСТОЧНИК KP.RU