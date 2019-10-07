2019-10-07T13:32:57+03:00
Происшествия

Виновный в обрушении моста в ХМАО, где погибли работники, получил условный срок

Он нарушил правила безопасности
Алена Кульмухаметова
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Виновный в обрушении моста в ХМАО, где погибли работники, получил условный срок. Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыВиновный в обрушении моста в ХМАО, где погибли работники, получил условный срок. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Суд вынес приговор начальнику участка АО «Мостострой-11». Он признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Напомним, в ноябре 2018 года мостостроевцы приступили к разборке пролетного строения демонтируемого моста на 741 километре автодороги «г.Тюмень – г.Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе.

Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

По данным СУ СК ХМАО-Югре, начальник участка, ответственный за производство работ на данном объекте, не убедился, что в местах демонтируемых плит установлены распорки и временные опоры с земли. В результате нарушения правил безопасности, допущенных ответственным лицом, при производстве работ произошло обрушение конструкции моста. При падении с высоты два работника погибли, трое мужчин получили тяжкие телесные повреждения, еще четверо – телесные повреждения, повлекшие за собой причинение вреда здоровью средней степени тяжести.

Приговором суда подсудимый признан виновным в инкриминируемом преступлении и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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