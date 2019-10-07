СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-07T12:37:16+03:00

По сургутскому поселку разгуливал настоящий львенок. Скрин с видео

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О диком звере, гуляющим по споселку Белый Яр Сургутского района рассказали очевидцы в группе «К-информ» во «ВКонтакте».

Большинство сургутян даже не обратили внимание на то, что по поселку гуляет лев, пусть и маленький. Пользователи соцсетей отмечают, что львенок мог сбежать из цирковой группы, что прибыла на гастроли из санкт-Петербурга.

Другие жители Белого Яра предположили, что львенка выгуливал хозяин, и хищный зверь живет в одном из домов на улице Лесной.

Комментариев от администрации поселения и полиции Сургутского района по данному факту на сегодня не поступало.

Напомним, ранее в Югре был зарегистрирован случай, когда у цирковой группы сбежал кенгуру.

ИСТОЧНИК KP.RU