СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-07T11:55:30+03:00

Кондинца отправили в колонию за пьяную езду. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Мужчина уже был ранее лишен прав за это правонарушение

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Кондинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя пгт.Междуреченский. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также имеет судимость за совершение преступления.

Однако в августе 2019 года он вновь совершил преступление, сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил злостному нарушителю наказание по совокупности приговоров в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU