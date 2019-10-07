Кондинца отправили в колонию за пьяную езду
Кондинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя пгт.Междуреченский. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также имеет судимость за совершение преступления.
Однако в августе 2019 года он вновь совершил преступление, сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Суд назначил злостному нарушителю наказание по совокупности приговоров в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU