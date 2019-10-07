Лишившаяся миллионов жительница Нефтеюганска вновь перевела деньги мошенникам

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-07T10:22:06+03:00

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Уже была обманута мошенниками, но вновь поверила аферистам жительница Нефтеюганска.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, накануне потерпевшей позвонил «сотрудник службы безопасности» одного из банков. Звонивший убедил женщину, что с ее карты совершается подозрительная операция по съему денежных средств.

Под предлогом сохранения имущества заявительницы злоумышленник попросил личные данные потерпевшей, в том числе CVV код, находящийся на обороте банковской карты и коды транзакций, приходившие на сотовый телефон. Жительница города передала требуемую информацию. Вскоре со всех банковских счетов потерпевшей, привязанных к абонентскому номеру, были списаны более пятидесяти тысяч рублей.

Отметим, что ранее заявительница уже сталкивалась с дистанционными мошенниками. В надежде получить компенсацию в десять миллионов за лечебные пластыри, заказанные в Интернете и оказавшиеся неэффективными, жительница Нефтеюганска за «оформление документов», налоговые сборы и прочие расходы, перевела аферистам два миллиона двести тысяч рублей.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU