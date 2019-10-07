2019-10-07T10:05:28+03:00
Общество

В Югорске общественники приняли после ремонта объездную дорогу

Участок трассы освещен
Алена Кульмухаметова
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В Югорске общественники приняли после ремонта объездную дорогу. Фото из архиваВ Югорске общественники приняли после ремонта объездную дорогу. Фото из архиваФото: Татьяна Коркина
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В Югорске за лето отремонтировано 7,5 километров дорожного полотна – это значительный участок объездной дороги – от второго железнодорожного переезда до въезда в город.

По информации правительства ХМАО-Югры, дорожное покрытие сделано по новым технологиям и будет служить долго. Кроме того, обочины укрепили щебнем, а бордюрный камень заменили на новый, гранитный. Также здесь установили линии освещения дорожного участка.

Качество выполненных работ оценила специальная комиссия, в состав которой вошли представители заказчика, подрядной организации и общественники. Во время приемки проведены замеры продольной и поперечной ровности дорожного покрытия, ширины проезжей части, поперечного уклона и ширины обочин. По словам представителей комиссии, все показатели соответствуют требованиям норматива, замечаний к качеству выполненных работ нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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