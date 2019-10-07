В Ханты-Мансийске из-за неработающей вентиляции от газа отключены более двух десятков домов
Несколько месяцев жильцы нескольких многоквартирных домов вынуждены обходиться без газа. Виной всему неработающие вытяжки.
Накануне эксперты ОНФ обратились к главе города Ханты-Мансийска с просьбой инициировать проверки вентиляционной системы в старом жилом фонде.
По данным общественников, с апреля в городе из-за неработающих вентиляционных каналов на несколько месяцев были отключены от газоснабжения 25 многоквартирных домов на 474 квартиры. Все здания старые, многие из них - аварийные. До сих пор без газа остаются 54 квартиры.
В августе к активистам обратились жильцы дома по улице Мира, 74, которые сообщили, что их дом также отключили от газа по причине неработающих вентиляционных каналов.
- Дом был газифицирован всего четыре года назад. И тогда никого не интересовало, работает ли в здании вентиляция. Сегодня же, согласно постановлению правительства РФ, если нет тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, квартиры от газа отключают, чтобы избежать аварий, - рассказала жительница дома Лидия Григорьева. - Газовая служба во время проверки выяснила, что в наших квартирах не работает естественная вентиляция. Дом сразу же отрезали от газа: ни воду вскипятить, ни еду сварить.
Нагрузки из-за электроплит старая электропроводка в домах не выдержит, а баллонный газ в многоквартирных домах крайне опасен.
- Мы выяснили, после вступления в силу новых правил с апреля в Ханты-Мансийске отключили от газоснабжения 25 домов - это 474 квартиры. Все здания старые, многие деревянные, аварийные, - сообщил сопредседатель регионального отделения ОНФ в Югре Владимир Меркушев. Люди, проживающие в домах старого аварийного фонда, в массе своей - пожилые.
После вмешательства в ситуацию Народного фронта управляющая компания прочистила вентиляционные шахты в доме по Мира, 74. Шесть квартир из восьми подключили к газоснабжению. Провели работу и по другим домам. Но, по данным муниципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз», на конец сентября 54 квартиры остаются без голубого топлива.
ИСТОЧНИК KP.RU