СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-07T07:54:37+03:00

В Ханты-Мансийске из-за неработающей вентиляции от газа отключены более двух десятков домов. Фото с сайта ОНФ Югры

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Несколько месяцев жильцы нескольких многоквартирных домов вынуждены обходиться без газа. Виной всему неработающие вытяжки.

Накануне эксперты ОНФ обратились к главе города Ханты-Мансийска с просьбой инициировать проверки вентиляционной системы в старом жилом фонде.

По данным общественников, с апреля в городе из-за неработающих вентиляционных каналов на несколько месяцев были отключены от газоснабжения 25 многоквартирных домов на 474 квартиры. Все здания старые, многие из них - аварийные. До сих пор без газа остаются 54 квартиры.

В августе к активистам обратились жильцы дома по улице Мира, 74, которые сообщили, что их дом также отключили от газа по причине неработающих вентиляционных каналов.

- Дом был газифицирован всего четыре года назад. И тогда никого не интересовало, работает ли в здании вентиляция. Сегодня же, согласно постановлению правительства РФ, если нет тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, квартиры от газа отключают, чтобы избежать аварий, - рассказала жительница дома Лидия Григорьева. - Газовая служба во время проверки выяснила, что в наших квартирах не работает естественная вентиляция. Дом сразу же отрезали от газа: ни воду вскипятить, ни еду сварить.

Нагрузки из-за электроплит старая электропроводка в домах не выдержит, а баллонный газ в многоквартирных домах крайне опасен.

- Мы выяснили, после вступления в силу новых правил с апреля в Ханты-Мансийске отключили от газоснабжения 25 домов - это 474 квартиры. Все здания старые, многие деревянные, аварийные, - сообщил сопредседатель регионального отделения ОНФ в Югре Владимир Меркушев. Люди, проживающие в домах старого аварийного фонда, в массе своей - пожилые.

После вмешательства в ситуацию Народного фронта управляющая компания прочистила вентиляционные шахты в доме по Мира, 74. Шесть квартир из восьми подключили к газоснабжению. Провели работу и по другим домам. Но, по данным муниципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз», на конец сентября 54 квартиры остаются без голубого топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU