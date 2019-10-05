Жители Пыть-Яха проголосовали за строительство скейт-парка

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-05T14:25:55+03:00

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Большинство жителей города Пыть-Ях проголосовало за строительство скейт-парка. Накануне озвучены итоги рейтингового голосования за общественные территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году.

В городской администрации отметили, что онлайн голосование на портале «Открытый регион – Югра» проходило с 1 по 30 сентября. Очный этап состоялся – 26 сентября на базе Детской школы искусств и МАУК «КЦ: библиотека-музей». За то, чтобы во 2 А микрорайоне появилась точка притяжения для любителей активного отдыха, роликов, скейтов и велосипедов, – свои голоса отдали 444 человека. Идею реконструкции Сквера «Сиверко» с фонтаном поддержали 303 жителя города.

- Управление капитального строительства будет заключать договор на дизайн-проект. Проект масштабный, и должно быть учтено все: и освещение, и ограждение, и установка видеонаблюдения, исключающая случаи вандализма, - рассказала главный специалист отдела по ЖКК Лариса Алдаева.

ИСТОЧНИК KP.RU