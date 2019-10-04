2019-10-04T13:45:02+03:00
Общество

В Нижневартовске снизилось количество ДТП на улицах города

Это связано с мерами по совершенствованию дорожного движения
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске снизилось количество ДТП на улицах города. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске снизилось количество ДТП на улицах города. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

В администрации Нижневартовска состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Участники обсудили состояние аварийности на дорогах города и принимаемые меры по совершенствованию дорожного движения.

Врио начальника отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения полиции Нижневартовска Карен Мелкумян, в городе за восемь месяцев 2019 года зарегистрировано 196 дорожно-транспортных происшествий, в которых 261 человек получил ранения, четверо погибли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий сократилось на 12%. Чаще всего ДТП происходят по вине водителей из-за непредоставления преимущества в движении транспортным средствам и пешеходам.

По итогам 2018 года сотрудники администрации города и ОГИБДД выявили девять мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В местах концентрации ДТП на трех светофорных объектах, расположенных возле дома 95 по улице Индустриальной и на перекрестках Ленина – Мусы Джалиля, Ленина – Ханты-Мансийская дополнительно оборудованы стрелки и выделены фазы для поворотов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Советчанин задержан за кровавую разборку со знакомым
В Сургуте на 11 участках завершен ремонт дорог
В Югре полиция проводит рейды среди мигрантов
В Югре браконьеры в охраняемой зоне убили лося
Молодой сургутянин задержан с партией наркотиков
В Белом Яре после жалоб жильцов новостройки провели освещение
В Нефтеюганске вор обчистил сейф в магазине
В Югре студентам из числа детей-сирот вдвое увеличены пособия
В Нижневартовске вновь перекроют дороги для транспорта
Вартовчанину по почте вместо шуруповерта прислали мыло и киянку
На портал Ханты-Мансийска чаще всего жители обращаются по вопросам благоустройства
Нетрезвому наркоману из Нижневартовска грозит 7 лет тюрьмы за ДТП с пострадавшим
В Югре к 2024 году очереди в поликлиниках исчезнут очереди
В Урае на дачах рецидивист насмерть забил бездомного
Югра – победитель выставки-форума «Вместе – ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства»
В Нижневартовске проведет прием граждан уполномоченный по правам ребенка
В Урае за прописку в своей квартире россиянина будут судить пенсионерку
В Югре мультикарты для новорожденных упакуют в шкатулки