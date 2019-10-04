СЕГОДНЯ 13:45 2019-10-04T13:45:02+03:00

В Нижневартовске снизилось количество ДТП на улицах города. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Это связано с мерами по совершенствованию дорожного движения

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В администрации Нижневартовска состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Участники обсудили состояние аварийности на дорогах города и принимаемые меры по совершенствованию дорожного движения.

Врио начальника отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения полиции Нижневартовска Карен Мелкумян, в городе за восемь месяцев 2019 года зарегистрировано 196 дорожно-транспортных происшествий, в которых 261 человек получил ранения, четверо погибли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий сократилось на 12%. Чаще всего ДТП происходят по вине водителей из-за непредоставления преимущества в движении транспортным средствам и пешеходам.

По итогам 2018 года сотрудники администрации города и ОГИБДД выявили девять мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В местах концентрации ДТП на трех светофорных объектах, расположенных возле дома 95 по улице Индустриальной и на перекрестках Ленина – Мусы Джалиля, Ленина – Ханты-Мансийская дополнительно оборудованы стрелки и выделены фазы для поворотов.

ИСТОЧНИК KP.RU