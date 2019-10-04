СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-04T12:01:56+03:00

В Нижневартовске вновь перекроют дороги для транспорта. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Вартовчанам вновь придется искать пути объезда. На два дня будет перекрыта часть дороги по улице Романтиков. Об этом сообщает портал администрации Нижневартовска.

«В связи с проведением работ по строительству улицы Романтиков перекресток в створе улиц Профсоюзной и Романтиков 7 и 8 октября будет закрыт.

Будьте внимательны при движении на данном участке, руководствуйтесь установленными временными знаками дорожного движения. В случае выпадения осадков сроки будут перенесены на количество дней, равное дням с неблагоприятными погодными условиями» - говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году в Нижневартвоске идет масшабный ремонт дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU