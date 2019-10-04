В Нижневартовске вновь перекроют дороги для транспорта
Вартовчанам вновь придется искать пути объезда. На два дня будет перекрыта часть дороги по улице Романтиков. Об этом сообщает портал администрации Нижневартовска.
«В связи с проведением работ по строительству улицы Романтиков перекресток в створе улиц Профсоюзной и Романтиков 7 и 8 октября будет закрыт.
Будьте внимательны при движении на данном участке, руководствуйтесь установленными временными знаками дорожного движения. В случае выпадения осадков сроки будут перенесены на количество дней, равное дням с неблагоприятными погодными условиями» - говорится в сообщении.
Отметим, что в этом году в Нижневартвоске идет масшабный ремонт дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU