СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-04T11:49:33+03:00

Вартовчанину по почте вместо шуруповерта прислали мыло и киянку. Фото с сайта pixabay.com

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Жители Югры продолжают переводить деньги мошенникам. Всего за сутки зарегистрировано 17 фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Нягани, Югорска, Нижневартовска, Пыть-Яха, Белоярского и Советского районов перевели злоумышленникам порядка 650 тысяч рублей.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали услуги финансовых организаций. Так 23-летней жительнице Пыть-Яха позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом предоставления кредита, злоумышленник похитил порядка 60 тысяч рублей у заявительницы.

В окружной столице 36-летняя местная жительница лишилась 190 тысяч рублей при попытке приобрести автомобиль «УАЗ Патриот».

55-летний житель Нижневартовска заказал на неизвестном сайте шуруповерт фирмы «Макита» стоимостью 4170 рублей. При получении посылки вартовчанин обнаружил в ней резиновую киянку и хозяйственное мыло.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU