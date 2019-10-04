Вартовчанину по почте вместо шуруповерта прислали мыло и киянку
Жители Югры продолжают переводить деньги мошенникам. Всего за сутки зарегистрировано 17 фактов мошенничества и краж с банковских карт.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Нягани, Югорска, Нижневартовска, Пыть-Яха, Белоярского и Советского районов перевели злоумышленникам порядка 650 тысяч рублей.
Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали услуги финансовых организаций. Так 23-летней жительнице Пыть-Яха позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом предоставления кредита, злоумышленник похитил порядка 60 тысяч рублей у заявительницы.
В окружной столице 36-летняя местная жительница лишилась 190 тысяч рублей при попытке приобрести автомобиль «УАЗ Патриот».
55-летний житель Нижневартовска заказал на неизвестном сайте шуруповерт фирмы «Макита» стоимостью 4170 рублей. При получении посылки вартовчанин обнаружил в ней резиновую киянку и хозяйственное мыло.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU