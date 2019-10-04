СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-04T10:47:27+03:00

Нетрезвому наркоману из Нижневартовска грозит 7 лет тюрьмы за ДТП с пострадавшим. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Житель Нижневартовска обвиняется в нарушении лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в августе 2019 года водитель легкового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другим автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия водителю автомобиля, движущегося во встречном направлении, причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU