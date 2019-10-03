СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-03T15:48:46+03:00

В Нижневартовске во время акции «Теплый город» появится новый арт-объект. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Вартовчане продолжают мастерить скворечники в едином стиле в рамках акции «Теплый город». В мероприятии принимают участие школьники и воспитанники детских садов, учреждений культуры и дополнительного образования.

По данным администрации города Нижневартовск, все желающие горожане также могут стать частью акции и сделать кормушки для птиц. Планируется, что 15 октября их одновременно вывесят в городе. Разместить скворечники можно в своем дворе или принести в школы и детские сады, где занимается ребенок, для размещения на территории учреждения.

Также результаты творчества могут стать частью арт-объекта, который будет завершением акции «Теплый город». Для этого кормушку необходимо принести в администрацию г. Нижневартовска, предварительно позвонив по телефону 24-25-80.

ИСТОЧНИК KP.RU