В Нижневартовске во время акции «Теплый город» появится новый арт-объект
Вартовчане продолжают мастерить скворечники в едином стиле в рамках акции «Теплый город». В мероприятии принимают участие школьники и воспитанники детских садов, учреждений культуры и дополнительного образования.
По данным администрации города Нижневартовск, все желающие горожане также могут стать частью акции и сделать кормушки для птиц. Планируется, что 15 октября их одновременно вывесят в городе. Разместить скворечники можно в своем дворе или принести в школы и детские сады, где занимается ребенок, для размещения на территории учреждения.
Также результаты творчества могут стать частью арт-объекта, который будет завершением акции «Теплый город». Для этого кормушку необходимо принести в администрацию г. Нижневартовска, предварительно позвонив по телефону 24-25-80.
ИСТОЧНИК KP.RU