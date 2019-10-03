Водителя из Нижневартовска на 2,6 года лишили прав за пьяную езду
Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 53-летнего местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
По данным прокуратуры ХМАО-Югры, мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за пьяную езду, в июле 2019 года вновь сел за руль в состоянии опьянения, но был остановлен сотрудниками ДПС.
Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU