СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-03T12:40:21+03:00

До конца ноября в Урае обустроят все контейнерные площадки для мусора. Фото с сайта администрации города Урай

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В соцсетях жители Урая поднимают вопрос несвоевременного вывоза мусора, в результате чего отходы из контейнеров разносятся по улицам и дворам ветром, а также птицами и животными. Администрация города совместно с региональным оператором по вывозу ТКО «Югра-Экология» незамедлительно проинспектировали контейнерные площадки в городе, чтобы выяснить причины возникновения данной ситуации.

В администрации города заявили, что в работе по сбору и вывозу ТКО произошел сбой, на который повлияла, в том числе, проводимая реконструкция контейнерных площадок.

На сегодняшний день, во дворах мкр. Западный ведутся работы по оборудованию контейнерных площадок. На некоторых из них уже демонтированы ограждения и обустроены платформы под основания. Помимо реконструкции мест складирования мусора, на площадках появятся и новые евроконтейнеры с педалью для открывания крышки. Окончание запланированных работ в этом микрорайоне намечено на конец октября текущего года. Контейнерные площадки на территории всего города будут обустроены уже к концу осени.

Стоит также отметить, что обслуживанием контейнерных площадок в настоящий момент занимаются управляющие компании города. 3 октября после аукциона будет определена организация, которая напрямую будет заниматься содержанием и очисткой мусорных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU