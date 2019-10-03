2019-10-03T11:57:26+03:00
Общество

В старую часть города Нижневартовск проведут газ

Текущая стоимость возведения объекта составляет около 150 миллионов рублей
Алена Кульмухаметова
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В старую часть города Нижневартовск проведут газ. Фото с сайта администрации города НижневартовскаВ старую часть города Нижневартовск проведут газ. Фото с сайта администрации города Нижневартовска
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В Старый Вартовск проведут газ. Об этом сообщили в думе Нижневартовска.

Напомним, о проблеме отсутствия газопровода в пер. Клубном, на ул. Школьной и Новой вартовчане рассказали председателю Думы Максиму Клецу во время приёма по личным вопросам зимой прошлого года. Думцы поручили кураторам строительного блока проработать вопрос газификации старой части города.

Тема отсутствия газопровода также поднималась во время встречи главы города Василия Тихонова с жителями Старого Вартовска. Планируется, что инженерные конструкции с «голубым топливом» к их домам начнут поводить уже в будущем году.

Уже разработана проектная документация по объекту «Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска» (1 этап), получены положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости возведения объекта капитального строительства. Текущая стоимость возведения объекта составляет около 150 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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