2019-10-03T09:59:44+03:00
Происшествия

Подросток из Нижневартовска деньгами с чужой карточки побаловал себя и друзей

Родители юного преступника вернули потраченное владелице, но парня ожидает суд
Алена Кульмухаметова
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Подросток из Нижневартовска деньгами с чужой карточки побаловал себя и друзей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреПодросток из Нижневартовска деньгами с чужой карточки побаловал себя и друзей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Нижневартовска. Он подозревается в краже, совершенной с банковского счета.

По данным следственного комитета Югры, подозреваемый нашел на улице чужую банковскую карту, с которой в течение недели совершал покупки, тратив деньги на себя и друзей. В общей сложности юноша успел потратить почти 35 тысяч рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Родители подозреваемого уже выплатили потерпевшей всю сумму причиненного материального ущерба. Но это не освобождает юношу от уголовной ответственности. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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