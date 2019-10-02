СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-02T13:29:08+03:00

Югра будет перенимать опыт Казахстана в сфере образования. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Москве состоялось подписание соглашения между департаментом образования и молодежной политики Югры и автономной организацией образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» из города Нур-Султан.

По словам директора югорского департамента Алексея Дренина, подписание этого документа является одним из первых международных шагов автономного округа для развития региональной системы образования.

Он сообщил, что для Югры особо важным будет именно опыт трансформации системы образования. Так, в этом процессе в Казахстане под эгидой фонда участвует 20 школ. В организациях реализуются международные программы высокого класса, имеющие соответствующие сертификаты и признанные в других государствах. Учащиеся проходят обучение на казахском, русском и английском языках.

Такой подход позволяет не только на высочайшем уровне готовить выпускников школ, но и повышать квалификацию педагогов.

Уже на следующей неделе югорская делегация отправится в Казахстан для более детального изучения этого передового опыта.

ИСТОЧНИК KP.RU