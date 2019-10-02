2019-10-02T07:39:11+03:00
Общество

В Мегионе через месяц откроется новый спортивный центр

В здании расставляется мебель
Алена Кульмухаметова
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В Мегионе через месяц откроется новый спортивный центр. Фото с сайта администрации города МегионВ Мегионе через месяц откроется новый спортивный центр. Фото с сайта администрации города Мегион
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Глава Мегиона Олег Дейнека осмотрел спортивный центр в 21-ом микрорайоне, который готовится к сдаче в эксплуатацию уже в ноябре 2019 года.

По данным городской администрации, сейчас в здании расставляется мебель, на уличном стадионе наносится разметка, строители устраняют замечания заказчика. Дорога к новому спортивному учреждению полностью готова, вдоль проезжей части смонтировано и работает уличное освещение. Проезд по ней будет открыт одновременно со сдачей спортивного центра.

- Еще немного времени, и город получит замечательный спортивный объект. Считаю, что выполнен он хорошо, в соответствии с проектом. Сейчас подрядчику, заказчику и спортивному учреждению, которое будет эксплуатировать новый центр, нужно приложить все усилия, чтобы процесс ввода в эксплуатацию прошел быстро и гладко. Рассчитываем, что в ноябре здесь уже будут заниматься наши юные и взрослые спортсмены, - отметил глава Мегиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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